استضافة جديدة لوزيرة الاتصالات في البرلمان حول شركة IQ

وقالت القره غولي في تصريح لـ نيوز، ان " النيابية لديها استضافة اخرى لوزيرة الاتصالات لمناقشة ملف شركة IQ"، موضحة ان "لجنة النقل والاتصالات تنتظر تحديد موعد استجواب وزيرة الاتصالات من قبل رئاسة بعد جمع اكثر من 95 توقيع".وأضافت: "هناك كتب استجوابات كثيرة موجودة في رئاسة لعدة وزراء متوقفة على تحديد الموعد"، مبينة ان "ملف الاستجوابات بالمحصلة النهائية يخضع للتوافقات السياسية ورؤساء الكتل السياسية ".وختمت القره غولي: "لا توجد اي عرقلة لملف استجواب وزيرة الاتصالات ونحن ماضون بذلك ورئاسة موافقة على الاستجواب".