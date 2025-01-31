كردستان يؤكد استعداده للتنسيق مع بغداد لضمان رواتب الموظفين لعام 2025

وذكر بيان للوزارة، ان "وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان، آوات شيخ جناب، اكد انعقاد اجتماع مشترك في مع برئاسة وزيرة المالية طيف سامي، بحضور عدد من المسؤولين والمستشارين من الجانبين".وتم خلال الاجتماع، الذي جرى، وفق البيان، "في أجواء إيجابية ومسؤولة، مناقشة موازنة ورواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم، إلى جانب استعراض التقارير والطلبات التي قدمها الفريق الفني المشترك خلال الأيام العشرة الماضية".وأكد وفد حكومة إقليم "التزامه بالتنسيق والعمل المشترك مع للتوصل إلى حل شامل يضمن تخصيص رواتب موظفي الإقليم خلال الأشهر الـ 12 من عام 2025، كما تم بحث سير مشروع “حسابي” الخاص بتوزيع الرواتب إلكترونيًا، حيث استعرض الفريق على المشروع خطته التي ستمكن نحو 274 ألف موظف من استلام رواتبهم رقميًا خلال هذا الشهر".ومن المقرر أن تتواصل الاجتماعات بين الجانبين يوم غدٍ لاستكمال المناقشات الفنية المتبقية والتوصل إلى اتفاق نهائي يضمن استقرار الرواتب لموظفي إقليم في العام الجديد، بحسب البيان.