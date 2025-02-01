"رئاسة مجلس النواب السابقة تتحمل المسؤولية".. أسباب تأخر إقرار العفو العام

نيوز – محلي

حمل النائب السابق ليث الدليمي، اليوم السبت، رئاسة السابقة مسؤولية تأخير إقرار قانون العفو العام، فيما أشار الى ان هناك تبني من بعض الجهات التي كانت معرقلة للقانون والتي ركبت الموجة بعد اجماع على اقراره.

وقال الدليمي لـ نيوز، ان "قانون العفو العام كان نائم في ادراج مجلس النواب، والرئاسة السابقة للمجلس تتحمل المسؤولية الكاملة عن عدم ادراج في جلسات التصويت السابقة رغم امتلاكها القدرة على تمرير القانون"، مبينا انه "في الدورة السابقة للبرلمان قمنا بصياغة وعرض على رئيس الا انه هو من رفض في الدورات السابقة وهي احد أسباب مشاكلنا".

وأضاف انه "خلال فترة الرئيس الحالي المشهداني انجز المشروع وتم التصويت على وهو يحسب لجميع من ساهم في متابعة وطرحه امام القوى السياسية"، مشيرا الى ان "القانون يحقق مصلحة العدالة في انصاف الأبرياء".

واكد ان "موقفنا واضحا هو الافراج عن الأبرياء"، لافتا الى ان "السجناء من جميع أطياف الشعب العراقي، حيث ان لا ينصف لشريحة على حساب أخرى".

وتابع ان "هناك تبني من بعض الجهات التي كانت معرقلة ورافضة ومعطلة للقانون، حيث انها هذه الجهات ركبت الموجة بعد اجماع على وارادت لتجييره كانجاز من إنجازاتها

رغم انها لم تركز على القضايا المهمة في بل على القضايا التي تمس فريقهم من الفاسدين وباعتراف النواب"، موضحا ان "هناك من اتهم بالفساد وهو مظلوم".

العف

واعرب عن امله ان "يمضي لتكتمل اجراءاته في مجلس القضاء الأعلى"، موضحا ان "جلسة التصويت على العفو العام قانونية".