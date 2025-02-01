السوداني: حكومتنا تشكلت بظروف شهدت عزوفا عن الانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، الأخير "ترأس، اليوم السبت، جلسة حوارية مع مركز ستراتيجكس، بحضور مجموعة من الباحثين والدبلوماسيين والخبراء من دول عدة".ورحب السوداني، في مستهل الجلسة، بالحضور الذين تتزامن زيارتهم إلى العاصمة مع تنظيم الكثير من الفعاليات والأنشطة، ومنها اجتماعات وزراء الشباب والرياضة العرب، وافتتاح معرض الدولي، وإعلان عاصمة السياحة العربية 2025، وعاصمة الثقافة الرياضية العربية، وهي فعاليات تؤكد حيوية مدينة وخطط الحكومة بالانفتاح وحجم الاستقرار في عموم البلاد، مؤكداً أنّ معظم الوفود العربية والأجنبية تأتي بانطباع، وتغادر بانطباع مختلف تماماً؛ بسبب الصور المشوشة التي تنقلها بعض وسائل الإعلام عن .وأضاف السوداني أنّ حكومته تشكلت في ظروف شهدت عزوف البعض عن المشاركة بالانتخابات وتراجع الثقة بالنظام السياسي، لافتاً إلى أنّ البرنامج الحكومي أُعدّ ليكون قابلاً للتطبيق من أجل تعزيز ثقة المواطن بالحكومة، وقد تحققت نسبٌ متقدمة في تنفيذه وتحقيق مستهدفاته.وناقشت الندوة الحوارية محاور عدة أبرزها استدامة الاستقرار في العراق، وتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة الفقر والبطالة، ومحاور اقتصادية، فضلاً عن علاقات الإقليمية والدولية، وما تحقق من إنجازات وأهداف في هذه المجالات، بحسب البيان.