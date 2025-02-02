مجلس النواب يعقد جلسته الـ4 من الفصل التشريعي الجديد.. تتضمن 4 فقرات

الاعلامية لمجلس النواب ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئـيـس مـجـلـس الـنـواب بالنيابة مـحـسـن الـمـنـدلاوي، افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (4) من الفصـــل التشريعـــي الاول السنـة التشريعية الرابعة الـــدورة الانتخابية الخامسة، بحضور 176 نائباً.وأدرج على جدول أعماله في جلسة اليوم الأحد، الأول لقانون الموازنة العامة، في خطوة جديدة نحو استكمال مناقشاته وإقراره.جدول الاعمال ادناه: