السوداني يوجه رسالة الى المشهداني والمندلاوي وعبد الله وحكومة كردستان

نيوز – سياسي

وجه محمد شياع السوداني، اليوم الاحد، رسالة الى رئاسة وحكومة إقليم بعد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية 2023-2024-2025.





وقال الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعبّر عن تقديره للخطوة المسؤولة والبناءة من جانب الموقر، بإقرار تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية للسنوات المالية 2023-2024-2025، قانون (13 لسنة 2023)، على وفق نص التعديل الذي ورد من مجلس الوزراء".

وأضاف "بهذه المناسبة يتوجه بالشكر لرئيس مجلس النوّاب، والنائب الأول رئيس جلسة اليوم والنائب الثاني، ورؤساء الكتل البرلمانية، إزاء تفهمهم ودعمهم رؤية الحكومة، الماضية في تنفيذ برنامجها وفق الأولويات التي سبق أن أقرّها نواب الشعب، والتي تلبّي طموحات أبناء شعبنا في كل أرجاء وطننا"، مشيرا الى ان "التصويت على التعديل وفق النص الذي أقره مجلس الوزراء، يؤكد الاستقرار السياسي وحالة التفاهم التي تتسم بها هذه المرحلة، كما تعكس التعاون العالي بين الحكومة ومجلس النواب لمواصلة العمل معاً، في سبيل استمرار زخم عجلة التنمية والإعمار والإصلاح، التي انطلقت ولن تتوقف".

وذكر ان "الحكومة تواصل العمل على مواجهة المشكلات والتحديات بروح المسؤولية وانطلاقاً من مصالح العليا"، موضحا انه "استنادا إلى هذا التعديل يدعو رئيس مجلس الوزراء، كلاً من حكومة إقليم العراق، بمؤسساتها المختصة، ووزارة النفط الاتحادية، إلى المباشرة والعمل فوراً بهذا التعديل، من أجل الاستثمار الأمثل لثرواتنا الطبيعية، وعلى وجه الخصوص الثروة النفطية".

وتابع "لتكن هذه الثروة عاملاً لتدعيم الاستقرار، ودافعاً إلى المزيد من إنجاز الخطط والبرامج التي تلاقي حاجات أبناء شعبنا الكريم".