المشهداني من ايران: جئت لمناقشة "الظروف الخاصة للمنطقة".. ومسؤول إيراني: العراق مهم للمحور

وبحسب وكالة مهر للانباء، فإن رئيس مجلس الشورى الاسلامي حاجي بابايي أكد خلال استقباله رئيس المشهداني، علی أن بلد مهم بالنسبة لإيران ودول محور المقاومة قائلا انه یتوجب علینا أن نقف في صف واحد ونسیر جنبا إلی جنب للحفاظ علی مصالح شعبینا ومعتقداتنا.من جانبه أعرب المشهداني خلال اللقاء عن إرتیاحه للزیارة قائلا ان إيرأن بلد جار وعزیز جدا بالنسبة لنا وکانت هناك مصالح مشترکة بین البلدین والعراق کان ولایزال یعتبر الجمهوریة الإسلامية سندا قویا جدا في مراحل عدیدة لاسیما في فترة هجوم .وأشار المشهداني إلی العلاقات الطیبة التي تربط بین البلدین قائلا اننا انتفعنا دائما باستشارات وآراء إيران وتحدیدا في الوقت الذي تعیش فیه دول المنطقة ظروفا خاصة وعلینا المزید من التضامن.وتابع أننا ولهذا السبب نعتبر هذه الزیارة أخویة أولا ثم انها تهدف إلی مناقشة الأهداف المشترکة والظروف الخاصة لدول المنطقة لاسیما شعب غزة فمن هذا المنطلق نأمل في أن تکون زیارة ناجحة.