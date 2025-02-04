مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

وقالت الإعلامية في في بيان ورد لـ نيوز، ان "مجلس النواب اجل انعقاد جلسته المقررة لهذا اليوم".وفي وقت سابق اليوم أعلنت الإعلامية انه "تم إضافة فقرة مناقشة الوضع الخدمي في محافظة الديوانية".وتابع، ان "الفقرة الثانية التي تم اضافتها هي التصويت على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات".