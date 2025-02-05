العشرات من عوائل المحكومين في الموصل يحتجون على "إيقاف العفو" (صور)

وقال مراسل نيوز، إن العشرات من عوائل المحكومين والموقوفين في خرجوا اليوم بتظاهرة احتجاجا على الامر الولائي الذي اصدرته الاتحادية بايقاف قانون العفو العام.وأضاف المراسل، أن المتظاهرين طالبوا الاتحادية بإلغاء الأمر الولائي وجعل ساري المفعول.

وأصدرت الاتحادية أمس الثلاثاء (4 شباط 2025) أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات.يشار الى ان قرار جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة في التصويت على القوانين قي سلة واحدة دون الفصل بينهما.