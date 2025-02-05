بعد ضجة "الامر الولائي".. المشهداني يعلن من المحكمة الاتحادية "الالتزام بقراراتها"

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس النواب المشهداني، اجرى اليوم الاربعاء، زيارة الى مبنى المحكمة الاتحادية العليا، والتقى المشهداني بالقاضي جاسم العميري رئيس المحكمة الاتحادية العليا وتباحث معه حول ملف تشريع القوانين ضمن الاطر القانونية والدستورية".وبحسب البيان، اكد المشهداني ان "الجميع ينظر إلى كصمام أمان ومظلة لكل والجميع ملتزمون بما يصدر عنه من قرارات".وأوضح ان "العراق يشهد تجسيدا حقيقيا وواقعيا للمبادئ الديمقراطية حيث يلجأ احيانا ممثلو الشعب الى المحكمة الاتحادية لممارسة حقهم في الاعتراض على بعض القوانين والقرارات بصورة ديمقراطية وضمن الاطر القانونية"، مشيرا الى ان "الجميع ملزم بالقرارات القضائية وما يصدر من المحكمة الاتحادية".