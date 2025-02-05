انصياع لرأي سياسي يوقف مصالح المواطنين.. ومطالبات بتدخل رئيس الوزراء ومجلس النواب

نيوز – محلي

انتقد النائب هيثم الفهد، اليوم الأربعاء، اعلان محافظي نينوى وصلاح الدين والانبار تعطيل الدوام في المحافظات لمدة ثلاثة أيام على خلفية قرار المحكمة الاتحادية بوقف تنفيذ قانون العفو العام، فيما اكد ان ذلك لا يمكن السكوت عنه.

وقال الفهد لـ نيوز، ان "القوانين والدساتير أعطت صلاحيات الى المحافظين، منها قانون العطل الرسمية ورؤية الوضع وتقديره مثل كارثة او حريق او فيضان او مشكلة امنية فبإمكان المحافظ تعطيل الدوام الرسمي بمحافظته"، مبينا ان "هذه العطل يستثنى منها بعض مفاصل كالصحة واستخراج النفط والمعامل والمصانع".

وأضاف "عندما ينصاع محافظ الى رأي سياسي بعيد كل البعد عن مصلحة الناس فهو لا يمكن السكوت عليه"، مشيرا الى ان "الكثير من النواب ادلوا في تصريحات صحفية انه سوف يتم استجواب او توجيه أسئلة الى الذين عطلوا الدوام بسبب هدر في المال العام".

واكد ان "لجنة الأقاليم ستبحث حول ما هو المبرر لقيام محافظ بتعطيل الدوام الرسمي".

وخاطب الفهد :"لكم الحرية في اختيار ما تختاره محافظتك لكن لا تنسى ربما هناك نفس المحافظة متضررة من القوانين"، مطالبا رئيس الوزراء بـ"معاقبة ومحاسبة المعطلين للدوام الرسمي، ومجلس النواب سيعاقب ويحاسب من عطل الدوام وحساب ما تم هدره من المال العام وتغريمهم".