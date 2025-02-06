رئيس مجلس بغداد يرد على إقالته: سنطعن أمام القضاء

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عريس تحت الطلب
من
04:00 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حريق يطال أحد البساتين في الكوفة (فيديو)
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-515543-638744569904476805.jpg
رئيس مجلس بغداد يرد على إقالته: سنطعن أمام القضاء
سياسة
2025-02-06 | 11:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,010 مشاهدة
أكد رئيس مجلس محافظة بغداد،
عمار
القيسي، اليوم الخميس، عزمه التوجه للقضاء للطعن بإجراءات اقصائه من منصبه.
وقال
القيسي
في بيان، "تابعنا اليوم مجريات جلسة مجلس محافظة بغداد، والتي شهدت إقالتنا بإجراءات شابتها العديد من الخروقات والمخالفات القانونية والإدارية الواضحة، مما يجعله قرارًا غير مستند إلى الأسس الصحيحة".
وأضاف "تأتي هذه الخطوة في إطار الدوافع السياسية المعروفة التي تسعى لإقصاء الأصوات الوطنية والإصلاحية، في محاولة واضحة لإعادة إنتاج أساليب الهيمنة والتأثير على مسار العمل المهني في المحافظة، بعيدًا عن مصلحة أبناء بغداد".
وأكد "أننا سنلجأ إلى
القضاء
للطعن في هذا القرار غير القانوني، وسنعمل بكل الوسائل المتاحة للحفاظ على المسار الديمقراطي وحماية حقوق المواطنين في مجلس يقوم عمله على
النزاهة
والشفافية".
وأتم القيسي، بالقول: "نطمئن أهلنا في
بغداد
أننا مستمرون في أداء واجبنا تجاههم، ولن تؤثر هذه المحاولات على إصرارنا في الدفاع عن حقوقهم وخدمتهم بكل إخلاص".
وفي وقت سابق من اليوم، صوت مجلس محافظة بغداد، على إقالة رئيسه
عمار
القيسي
من منصبه، بأغلبية 40 صوتا من أصل 41 عضوا.
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس القضاء يبحث مع وزارة الخارجية التركية عدد من القضايا المشتركة
07:56 | 2024-11-15
رئيس "يونامي" من أمام مجلس الأمن: العراق اليوم أكثر أمناً واستقراراً
10:34 | 2024-12-06
العامري ينفي إقالة رئيس هيئة الحشد الشعبي
16:11 | 2025-01-28
مجلس ذي قار يصدر بياناً بعد إقالة المحافظ
07:33 | 2025-01-14
مجلس
بغداد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام
محليات
34.24%
14:35 | 2025-02-04
أربع محافظات تقرر تعطيل الدوام.. ما علاقة العفو العام
14:35 | 2025-02-04
"اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات".. ترامب يوقع مذكرة رئاسية "مثيرة"
سياسة
32.24%
05:43 | 2025-02-05
"اعتقال القادة ومنع ايران من المال العراقي وإلغاء الإعفاءات".. ترامب يوقع مذكرة رئاسية "مثيرة"
05:43 | 2025-02-05
عواصف غبارية وامطار رعدية مصحوبة بالثلوج.. الموجة المرتقبة تدخل أجواء العراق
محليات
16.96%
01:45 | 2025-02-05
عواصف غبارية وامطار رعدية مصحوبة بالثلوج.. الموجة المرتقبة تدخل أجواء العراق
01:45 | 2025-02-05
مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة"
سياسة
16.55%
05:48 | 2025-02-05
مجلس القضاء يصدر موقفا "معارضا" لقرار المحكمة الاتحادية بايقاف "القوانين الثلاثة"
05:48 | 2025-02-05
المزيد
أحدث الحلقات
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
صباحكم أحلى مع سلمى
الفنجان 4-2-2025 | 2025
02:30 | 2025-02-04
الأكثر مشاهدة
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
Celebrity
الشاعر الشعبي حيدر العيداني - الحلقة ٤٣ | season 3
14:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
العراق في دقيقة
05-02-2025 | 2025
13:30 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٦ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
Morning Live
اختلاف الاجيال .. فجوة تفاهم أم اختلاف طبيعي - حلقة ٢١٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
ناس وناس
النجف حي النداء - الحلقة ٢١١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-06
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
بعد التحري
تعاقدات مشبوهة لخدمات الانترنت .. وزيرة الاتصالات في مرمى الاستجواب - الحلقة ٤٢ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
من الأخير
خورمور.. الحلفاء يكسرون الصمت بالمسيرات - حلقة ٧٢ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-05
لقطات
مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامـ_ـة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-02-04
لقطات
مباراة كرة قدم في بغداد تتحول إلى مأساة دامـ_ـة | تقارير اخبارية
17:00 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
52 دقيقة
قلّة الأمطار والخوف من شح المياه في العراق - حلقة ٣٢ | الموسم 6
15:30 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
استديو Noon
سباق مع نون 4-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-04
اخترنا لك
السوداني يحدد موعد انتهاء استيراد الغاز من إيران
13:03 | 2025-02-06
نشرة السومرية.. الفروسية يستغيث من حيتان الفساد ودعوات ترامب لتهجيرِ الفلسطينيين تواجه غضبا عارما
11:23 | 2025-02-06
السامرائي يبحث مع وزير الخارجية التركي التعاون المشترك والتطورات الإقليمية
09:59 | 2025-02-06
العراق يدين محاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
09:31 | 2025-02-06
السوداني يبحث مع ظريف إيجاد حلول مستدامة لقضايا وأزمات المنطقة
09:05 | 2025-02-06
وزير الخارجية يوجه دعوة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية لزيارة بغداد
08:09 | 2025-02-06
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
كيف ستكون علاقة الطبقة السياسية العراقية مع ترامب؟
على مضض
على مضض
ايجابية
ايجابية
متوترة
متوترة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.