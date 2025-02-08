التصويت الالكتروني معطل عمداً.. برلماني يكشف خطورة "السلة الواحدة" وطبيعة الامر "الولائي"

وقال السلامي في حديث لـ نيوز، أنه "شكر وتقدير للقضاء العادل الذي يعد صمام الأمان العراق"، مشيرا الى ان "التصويت على السلة الواحدة خطير جداً وسيؤدي الى المحاصصة الحزبية مستقبلاً ويكون التصويت على شكل مجموعة تصل الى (7 او أكثر)".وأضاف، ان "النظام الداخلي للبرلمان يؤكد التصويت على مادة واحدة تلو الأخرى ومن ثم يتم التصويت على بأكمله"، مردفاً أنه "بتاريخ والعالم لم نشهد تصويت على عدة بسلة واحدة".وتابع، أن "الامر الولائي في جميع المحاكم يعتبر مؤقتاً لبحث قضية معينة ومن الطبيعي جداً وضمن صلاحيات الاتحادية ان تصدر أمراً ولائياً".وأشار الى انه "نحن مع قانون العفو العام وهناك الكثير من السجناء الذين حصلوا على تنازلات بالحق الشخصي بالإضافة الى الاكتظاظ داخل السجون والميزانية الكبيرة التي تتحملها الدولة تحتم النظر بهذا القانون، لكنه تم التلاعب واضافة فقرات غير موجودة في أصل قانون العفو العام ورغم ذلك الإجراءات مستمرة بالاتجاه الصحيح".ولفت الى انه "مطالباتنا مستمرة لتشغيل منظومة الحضور والتصويت الالكتروني المعطلة عمداً وهذه كارثة كبيرة تؤسس لموضوع خطير جداً"، مشدد على ضرورة "العمل على ارجاع المنظومة من اجل المستقبل".وأكمل: "سابقاً كنا نسمع من رؤساء المتعاقبين إرجاع المنظومة وبعدها كانت الاعذار بأنهم ليس معنيين بعدد النواب وحضورهم وانما برؤساء الكتل الذين يصوتون على القوانين".