"تحتمي بهمرات تركية وتهاجم شعبها".. نائب كردي سابق يتحدث عن "ميليشيات تحكم أربيل"

وقال محمد للسومرية نيوز، ان "كنا نعرف ان السطلة الحاكمة في ودهوك لن تسمح للمتظاهرين الدخول الى اربيل، لكننا اصرينا على ان نذهب الى والتظاهر امام مقر الأمم المتحدة"، مشيرا الى ان "الميليشيا التابعة لعائلة البارزاني لم تسمح لنا بالدخول".واعتبر انه "لو كانت عجلاتنا تحمل لوحات تركية لدخلنا معززين مكرمين لاننا نعرف ان ودهوك محتلة من مليشيات عائلة البارزاني وكذلك تحميهم الطائرات والمسيرات والهمرات التركية".وشدد على انه "لا يوجد اي مبرر لاستخدام القنابل المسيلة للدموع ضد المطالبين بحقوقهم وجميعنا كنا عبارة عن موظفين ومعلمين مسالمين وكنا ننوي الدخول الى من اجل التظاهر ساعة او ساعتين امام مقر الامم المتحدة ومن ثم الرجوع الى السليمانية، لكن الحزب الدكتاتوري الكردستاني لا يعترف بالديمقراطية وحق التظاهر ويحكم في ودهوك بسطوة امنية من الحديد والنار وحتى ان المواطنين هناك لم يستطيعوا التظاهر ويطالبون بحقوقهم ".وأوضح انه "رغم ما جرى علينا من برد وثلج ومطر ورياح والعوائل الحاكمة ومليشياتها ورغم قمعها لكننا صامدون ونطالب بحقوقنا ومستمرون بالمطالبة بان تكون رواتبنا بشكل مباشر من وزارة المالية الاتحادية".