السوداني يبحث مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مستجدات المشهد الإقليمي

وقال المكتب الإعلامي لرئيس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "استقبل رئيس اليوم الأربعاء للأمين العام للأمم المتحدة في السيد محمد الحسان، وجرى خلال اللقاء البحث في تطوير التعاون بين والمنظمة الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف المشتركة".وأضاف: "كما شهد اللقاء مناقشة مستجدات الإقليمي، والتأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في محو اثار الحرب ومساعدة الشعبين الفلسطيني واللبناني الشقيقين، وكذلك ضرورة التعاون والتنسيق لمساعدة سوريا في تنظيم عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع المكونات والحفاظ على وحدة أراضيها".