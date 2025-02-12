عضو الفريق الاستشاري لترامب: أمن العراق جزء من أمن أمريكا

اعتبر عضو في الفريق للرئيس الأمريكي ترامب، الأربعاء، أمن جزءاً من أمن الولايات المتحدة، واصفا بالبلد المهم والحليف.



وقال غبريال صوما خلال حديثه لبرنامج "من الأخير" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "أمريكا طلبت عندما كان بايدن في البيت الأبيض من السوداني بحل الفصائل الشيعية الموالية لإيران".

وتساءل "ما هي مهمة الفصائل مادام هناك جيش عراقي"، مشددا بالقول "هناك مخاطر من هذه الفصائل على وضع سوريا"، بحسب وصفه.

الى ذلك، قال صوما، إن "أمن جزء من أمن وهو صديق وحليف وبينهما علاقات متينة"، مضيفا "العراق بلد مهم وحليف للولايات المتحدة الأمريكية".