السوداني ونظيره التشيكي يرعيان توقيع اتفاقية وخمس مذكرات تفاهم

وذكر بيان لمكتب السوداني، انه "جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي المدني والتشيكي. والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية".كما شهدت المراسم، وفق البيان، "التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية والتشيكي، فضلاً عن خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية".