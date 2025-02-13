العراق يؤكد دعمه الكامل للشعب السوري

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، الخميس، دعم الكامل للشعب السوري، وذلك خلال مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا.

وقالت الخارجية في بيان، "شارك رئيس ووزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، في مؤتمر باريس الدولي بشأن سوريا".

وأكد حسين خلال كلمته "دعم الكامل للشعب السوري"، مشدداً على "أهمية التنسيق المشترك لمحاربة الإرهاب وتعزيز أمن المنطقة، وضرورة تأمين انتقال سلمي للسلطة عبر تشجيع الحوار الوطني بين جميع مكونات الشعب السوري، مع الاستفادة من التجربة السياسية العراقية".



من جانبه، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتقديم "الدعم السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني للحكومة والشعب السوري".



وارتكز على ثلاثة أهداف رئيسة هي: تنسيق الجهود لتحقيق انتقال سياسي سلمي يضمن تمثيل جميع أطياف الشعب السوري، ويحفظ سيادة البلاد وأمنها، وتعزيز بين المجاورة لسوريا وشركائها الأساسيين لتحسين آليات تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم الاقتصاد السوري واستقراره، فضلا عن مناقشة قضايا العدالة الانتقالية ومكافحة الإفلات من العقاب استناداً إلى الخبرات المكتسبة داخل سوريا وخارجها، بحسب بيان الخارجية.