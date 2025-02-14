محافظ كربلاء يعلن نجاح الخطة الامنية والخدمية للزيارة الشعبانية.. ويؤشر "اختلافًا" هذا العام

نيوز-سياسة



اعلن محافظ الخطابي، اليوم الجمعة، نجاح الخطة الأمنية والخدمية لزيارة النصف من شعبان، فيما أشار الى ان المشاريع الخدمية وتوسعة الشوارع كانت واضحة في تقليل الزخم واستيعاب الزائرين هذا العام.





وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، ان "الخطة الامنية والخدمية لزيارة النصف من نجحت وكانت مرنة وجميع الطرق كانت مفتوحة ولم تسجل لدينا اية خروقات امنية خلال الزيارة".



وأضاف ان "المشاريع الخدمية في توسعة الشوارع أسهمت بشكل واضح في تقليل الزخم واستيعاب اكثر لأعداد الزائرين".

وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، ان "الخطة الامنية والخدمية لزيارة النصف من نجحت وكانت مرنة وجميع الطرق كانت مفتوحة ولم تسجل لدينا اية خروقات امنية خلال الزيارة".وأضاف ان "المشاريع الخدمية في توسعة الشوارع أسهمت بشكل واضح في تقليل الزخم واستيعاب اكثر لأعداد الزائرين".