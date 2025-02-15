العراق وأذربيجان يبحثان تفعيل خطوط الطيران بين البلدين

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ نيوز، انه "خلال اللقاء، أشاد الجانبان بالعلاقات الثنائية بين الصديقين، مؤكدين على المشتركات الثقافية التي تسهم في تعزيز في مختلف المجالات".ودعا الوزير بحسب البيان إلى "إعادة تفعيل خط بين وباكو، واستحداث خط جوي جديد بين باكو وأربيل، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، لا سيما في قطاع السياحة".كما وجّه فؤاد حسين "دعوة إلى الشركات الأذربيجانية المتخصصة في مجال النفط والغاز للاستثمار في العراق، مشيراً إلى توفر العديد من الفرص الواعدة في هذا القطاع".من جانبه، استفسر الوزير الأذربيجاني عن فرص الاستثمار المتاحة في العراق، حيث أكد له السيد فؤاد حسين إمكانية مناقشة هذا الملف بشكل موسّع خلال زيارته المرتقبة إلى .كما تطرق اللقاء إلى مجريات فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن.وفي ختام المباحثات، وجّه الوزير دعوة رسمية لنظيره الأذربيجاني لزيارة العراق، وبحث فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين . وقد رحّب جيهون بالدعوة، مشيراً إلى أنه سيعمل على تلبيتها على الأرجح بعد شهر رمضان.