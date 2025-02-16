متابعة بقايا الإرهاب على طاولة لقاء فائق زيدان ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب

وقال مجلس الأعلى في بيان ورد لـ نيوز، "أستقبل رئيس مجلس الأعلى القاضي فائق اليوم الاحد الموافق 16/ 2/ 2025، رئيس جهاز مكافحـــــة الارهــــــاب الفريق كريم عبود التميمي".وأضاف المجلس، أن "الطرفين بحثا سبل متابعة بقايا خلايا التنظيمــــــات الارهــابية".