نافيا اعتقاله.. عضو مجلس ذي قار يظهر بفيديو ليكشف تفاصيل مشاجرة "سوق هرج"

وقال الإسماعيلي، في مشهد مصور تابعته نيوز: "نحن مع تطبيق وإزالة التجاوزات لكن يجب ان يكون بطريقة حضارية وليس بالاعتداء على المواطنين".واكد الإسماعيلي "توثيق عمليات اعتداء من قبل مكافحة الشغب على أصحاب البسطيات اثناء عمليات إزالة التجاوزات"، مشيرا الى "تشكيل تحقيقية لاحالة المقصر الى القضاء".من جانبه، نفى الأمنية في مجلس محافظة ذي قار، اعتقال عضو من مجلس محافظة ذي قار، وذلك بعد انتشار الاخبار عن اعتقال عضو وافراد حمايته.