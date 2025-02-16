تنفيذ بنود الاتفاق الأمني.. أبرز ملفات لقاء الأعرجي ومسؤول إيراني

وقال المستشار في بيان ورد لـ نيوز، إن "الأعرجي، استقبل بمكتبه اليوم، وكيل وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية تخت روانجي والوفد المرافق له، بحضور سفير الجمهورية الإسلامية محمد كاظم آل صادق".وأضاف المكتب، أن "اللقاء شهد مناقشة التطورات الأمنية والتحديات على المستوى الإقليمي، وكذلك بحث تنفيذ بنود الاتفاق الأمني المشترك الموقع بين البلدين".وبحسب البيان، أكد الجانبان على "عمق العلاقة الإستراتيجية بين وأهمية العمل على تطويرها، وبما يخدم مصالح المشتركة".