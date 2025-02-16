رئيس الجمهورية يزيد راتبه الى 27 مليون دينار والبرلمان يوجه سؤالا بشأنه

نيوز – سياسي

وجهت النائب الفتلاوي، اليوم الاحد، سؤالا الى رئيس الجمهورية بشأن راتبه.

وجاء في كتاب للنائبة الفتلاوي موجه الى رئيس الجمهورية "ما هو السند القانوني لزيادة راتبكم من 20 مليون دينار الى 27 مليونا و500 الف دينار".

وأضافت "على ان تردنا الإجابة بكتاب رسمي خلال 15 يوما من تاريخ استلام هذا الكتاب".