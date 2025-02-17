وزيرة الاتصالات: الكابل الضوئي وصل لأربعة ملايين منزل في العراق

وقالت الوزيرة خلال الاقتصادي لمجلس الأعمال البريطاني الذي عقد في فندق الرشيد ببغداد، وحضرته نيوز، "لدينا 3 شركات ببنى تحتية ضخمة تعد الأكبر في الأوسط وهي مملوكة للدولة".وأضافت الوزيرة، "وصلنا الى 4 مليون خط كابل ضوئي يصل للمنازل"، مشيرة الى "تفعيل مشاريع الترانزيت بشكل كبير خلال هذه الحكومة".وأكدت الوزيرة على "نحن بحاجة لإنشاء مراكز بيانات عالمية داخل العراق، ونحن بصدد انشاء أول مركز عالمي في البصرة، كما نحن بحاجة إلى مركزين على الاقل يكونان في الوسط والشمال".ولفتت الوزيرة "نستعد لإنشاء مركز تدريبي للشباب خاص بالذكاء الاصطناعي، وهناك شركات عالمية تبرعت لتدريب الشباب حتى بشكل مجاني".