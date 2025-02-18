وقالت اللجنة في بيان مقتضب ورد للسومرية نيوز انها "تستضيف محافظ البنك المركزي ومدير مصرف و TBI ومدير مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب".وفي السياق، كشف مصدر نيابي من داخل جلسة الاستضافة، ان "اللجنة ستناقش ملفات مهمة تتعلق بالسياسية المالية والقرارات الاخيرة للبنك المركزي أبرزها القرار الخاص بالعقارات وتحديد السعر الأدنى 100 مليون دينار وعن طريق المصارف، فضلا عن رفع العمولة الخاصة بالبطاقات الإلكترونية عند سحب رواتب الموظفين، وغيرها من المواضيع الأخرى".