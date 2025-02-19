الأعرجي والعامري على طاولة واحدة لبحث هذه الملفات

لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "التقى، رئيس نبني هادي العامري، لافتا الى ان "الأعرجي واستعرض مع العامري، مستجدات الأوضاع في المنطقة، فضلا عن بحث الأوضاع بشكل عام على مستوى الداخل العراقي".وشدد الجانبان – بحسب البيان - على "اهمية استمرار من قبل القوى السياسية كافة، وبما يرتقي بمستوى الأداء السياسي ويحقق مصلحة الوطن والمواطن".