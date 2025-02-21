هل وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية سوريا لزيارة بغداد؟.. مصدر يحسم الجدل

وقال المصدر لـ نيوز، انه "يجري التنسيق بين وزارتي الخارجية في وسوريا لتحديد موعد الزيارة المناسب".وأضاف المصدر أن الاستعدادات جارية لوضع جدول أعمال يتضمن مناقشة مختلف الثنائية، في إطار تعزيز العلاقات بين الجانبين.وكان قد أعلن المكتب الإعلامي في السورية، أن الوزير أسعد الشيباني تلقى دعوة رسمية لزيارة جمهورية العراق، لبحث عدد من المشتركة وتعزيز العلاقات الثنائية بين .وأوضح المكتب في بيان، أن موعد الزيارة سيتم تحديده لاحقًا، بعد استكمال جدول الأعمال وإجراء المشاورات التقنية اللازمة لتنسيق التوقيت المناسب.