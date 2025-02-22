السوداني يتحدث عن "تحديات داخلية وخارجية": سياسة التوازن كانت تحدياً

وقال السوداني في كلمة خلال مؤتمر للحوار، وتابعته نيوز، ان "الحوار نهج نتبناه لمعالجة الداخلية"، مشيرا الى ان "الحكومة تدرك حجم التحديات الداخلية والخارجية".وأكد أن "التزام سياسة التوازن كان تحدياً ولا تميل إلى المحاور"، معتبرا ان "أحداث السابع من أكتوبر كانت حدثاً مفصلياً على مفاهيم حق الحياة والوجود للشعب الفلسطيني".وأشار الى ان "العراق على مسار متوازن ومنع انتشار الصراع في المنطقة".وشدد على أنه "أنهينا بالحوار مهمة الدولي والانتقال إلى علاقات ثنائية في ظروف سياسية معقدة"، مبينا انه "نجحنا في إطلاق وتشجيع الحوارات وأبرزها بين وإيران".