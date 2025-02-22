الحسان: السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار

وقال الحسان في له خلال مؤتمر للحوار، وتابعته نيوز، إن "العراق عازم على المضي بدعم الأمن والاستقرار"، مشيرا الى ان "العراق بتأريخه الطويل بحاجة إلى حوار بنّاء يجتمع تحت نقطة واحدة وهي مصلحة العراق".وأضاف الحسان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يمتلك رؤية واضحة في تطوير الخدمات وتعزيز الأمن والاستقرار"، مؤكدا ان "الأمم المتحدة تدعم وستبقى داعمة له".