السوداني يبحث مع وزير الداخلية الإيراني أمن الحدود ومكافحة تهريب المخدرات

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أنه "جرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها امن الحدود المشتركة في ضوء الاتفاقات الموقعة، وكذلك في مجال مكافحة تهريب المخدرات وضبط الحدود، والتنسيق في عمل المنافذ الحدودية بما يحقق الأمن والاستقرار".وشهد اللقاء "مناقشة اجراءات تسهيل تفويج الزائرين الايرانيين للعتبات المقدّسة في العراق، والتأكيد على تفعيل مذكرة التفاهم بين وزارتي الداخلية العراقية ونظيرتها بشأن الاعتراف المتبادل برخصة القيادة بين البلدين".