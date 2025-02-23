ملفات سياسية واقتصادية وخدمية على طاولة مباحثات السوداني والسيد الحكيم

نيوز – سياسي

بحث محمد شياع السوداني ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، ملفات سياسية واقتصادية وخدمية.

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس محمد شياع السوداني استقبل، اليوم الأحد، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم".

وأضاف انه "جرى، خلال اللقاء، بحث العامة وتطوارتها في البلد، كما تمت مناقشة أبرز الملفات في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية، والجهود التي تبذلها الحكومة في سبيل إنجاز متطلبات البرنامج الحكومي لتقديم الخدمات للمواطنين".

وأكد اللقاء "أهمية تضافر المواقف من قبل جميع القوى السياسية، وإسناد الحكومة في مهامّها، من أجل المضيّ في الاستقرار والبناء السياسي".