"رسالة الى الله عز وجل".. مقرنص عمره 40 عاما وآخر يبدّل سنويًا: اكاديمي "يستغيث" في احد شوارع بغداد

رسالة إلى الله عز وجل
بعد ان عجزت من البشر قررت ان ان أتوجه اليك لترى هذا الهدر في المال العام.
هذا المقرنص الذي تشاهدوه في الفيديو تم إنشاءه عام 1983 من قبل شركة المانية وكما تروه بعد به صلاحية ل 100 سنة مقبلة وعلى بعد 30م بوجود مقرنص نفذته الامانة قبل خمس سنوات بات في حالة… pic.twitter.com/ELSLODQnrM
— د غالب الدعمي (@KadhimAldamy) February 24, 2025
رسالة إلى الله عز وجل
بعد ان عجزت من البشر قررت ان ان أتوجه اليك لترى هذا الهدر في المال العام.
هذا المقرنص الذي تشاهدوه في الفيديو تم إنشاءه عام 1983 من قبل شركة المانية وكما تروه بعد به صلاحية ل 100 سنة مقبلة وعلى بعد 30م بوجود مقرنص نفذته الامانة قبل خمس سنوات بات في حالة… pic.twitter.com/ELSLODQnrM