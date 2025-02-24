دعوى قضائية على رئيس هيئة المنافذ الحدودية بتهمة حجز سيارات في ميناء أم قصر (وثيقة)

نيوز – سياسة



رفعت شركة محلية لتجارة السيارات، اليوم الاثنين، دعوى قضائية ضد رئيس هيئة المنافذ الحدودية بتهمة حجز سيارات تابعة للشركة في ميناء "بشكل مخالف للقانون".



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