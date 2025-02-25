الكاظمي يصل الى بغداد

نيوز – سياسي

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، بأن السابق وصل الى .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "رئيس الوزراء السابق وصل اليوم الى بغداد". يذكر ان تولى منصب خلال الفترة من 7 أيار الى 27 تشرين الأول 2022.

