السوداني يطلق الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض ضمن مشروع توزيع الأراضي بالنهروان

وقال لرئيس في بيان ورد لـ نيوز، ان "رئيس اطلق الأعمال التنفيذية لـ10 آلاف قطعة أرض ضمن مشروع توزيع الأراضي السكنية المخدومة في مدينة النهروان بمحافظة بغداد".