الأعرجي والسفير البريطاني على طاولة واحدة في بغداد

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي ذكر في بيان ورد للسومرية نيوز، ان اللقاء شهد استعراض مستجدات الأوضاع على الساحتين الدولية والإقليمية، وسبل تعزيز علاقات والصداقة بين والمملكة المتحدة، وبما يحقق مصالح والشعبين الصديقين.كما ثمن الأعرجي – بحسب البيان - دور السفير البريطاني في خلال فترة عمله، مؤكدا نهج الثابت في الانفتاح والتعاون مع المجتمع الدولي، لتذليل العقبات والتحديات التي تواجه تحقيق واستدامة الأمن والاستقرار في المنطقة.