بارزاني يعلق على قرار أوجلان: موقفنا ثابت إزاء السلام

وقال بارزاني في رسالة له بعد قرار زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان بحل الحزب، "نؤكد موقفنا الثابت إزاء عملية السلام والتسوية في تركيا، ونعلن دعمنا الكامل للعملية بكل ما يمكن، من منطلق رؤيتنا بأن السلام هو السبيل الصحيح الوحيد لحل الخلافات".

وأعرب عن أمله أن "تكون رسالة أوجلان بدايةً لوضع عملية السلام في مسارها والتوصل إلى نتيجة تصب في مصلحة جميع الأطراف".

ودعا أوجلان جماعته، الخميس، إلى إلقاء سلاحها وحل نفسها في رسالة قرأها حزب للأكراد في .



وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه .