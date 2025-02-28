طالباني: مشكلة الرواتب حلت في بغداد ولم تحل في أربيل

نيوز - اقتصادي

اعلن رئيس وزراء إقليم قوباد طالباني، اليوم الجمعة، ان مشكلة الرواتب حلت في ولم تحل في .

وقال في تصريح تابعته نيوز، ان "مشكلة الرواتب لم تحل في بل تم حلها في بغداد". وأضاف "يجب أن يكون لدينا موقع وعلاقات أقوى في بغداد".

