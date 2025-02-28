تراجع مستمر منذ 2018.. العراق "دولة استبدادية" في مؤشر الديمقراطية 2024

واحتل المرتبة 126 من اصل 167 وصنف كدولة استبدادية وبلغ عدد نقاطه 2.8 من 10، وعموما تراجعت نقاط باستمرار حيث كانت نقاطه في 2023 تبلغ 2.9 في انخفاض مستمر منذ 2018 عندما كانت نقاط 4.1 نقطة.وعموما، لم يقتصر تراجع الديمقراطية على فحسب، بل تراجع اجمالي درجة مؤشر الديمقراطية من 5.52 في عام 2006 إلى مستوى منخفض تاريخي قدره 5.17 في عام 2024، عندما سجلت 130 من إجمالي 167 يغطيها المؤشر إما انخفاضًا في درجاتها أو لم تحقق أي تحسن.يعيش أكثر من ثلث (39.2%) من سكان العالم تحت حكم استبدادي، وتصنف ستين الآن على أنها "أنظمة استبدادية"، بزيادة واحدة مقارنة بمؤشر 2023، وزيادة ثماني دول مقارنة بعقد مضى في عام 2014.