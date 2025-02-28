السامرائي يهنئ برمضان: ندعو الله ان يعم السلام والطمأنينة ربوع عالمنا

هنأ رئيس العزم المهندس السامرائي، اليوم الجمعة، بحلول شهر رمضان المبارك.

وقال السامرائي في منشور على منصة "اكس" تابعته نيوز، انه "بقلوب يملؤها الإيمان، نهنئ أبناء شعبنا الأبي، والأمتين العربية والإسلامية، بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ الحبيب، ويمنّ على فلسطين الجريحة بالفرج القريب، وأن يعم السلام والطمأنينة والتسامح والمحبة ربوع عالمنا".