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خلال شهر رمضان.. توجيهات من السوداني تخص الكهرباء والمولدات الأهلية
سياسة
2025-03-02 | 06:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
6,364 شوهد
السومرية
نيوز – سياسة
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً لفريق قطاع الكهرباء، خُصص لمتابعة الإجراءات المتخذة لتنفيذ خطة صيف 2025، وإجراءات الجباية والتحوّل الإلكتروني في جميع فروع القطاع.
وذكر
المكتب الإعلامي
لرئيس
مجلس الوزراء
في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الاجتماع شهد استعراض مفردات الخطة الطارئة التي أعدت للصيف القادم، والوقوف على احتياجات قطاعات الإنتاج والتوزيع، والمشاريع الكهربائية المتوقع الانتهاء منها ودخولها الخدمة قريباً، فضلاً عن مناقشة ملف الجباية، ودراسته من الجوانب الميدانية والفنية.
ووجّه رئيس
مجلس الوزراء
– بحسب البيان - باتخاذ وزارة الكهرباء إجراءات فنية لتحسين واقع الكهرباء خلال شهر رمضان المبارك، كما أوعز بتوفير حصّة إضافية من الوقود للمولدات الأهلية من أجل زيادة ساعات التجهيز، ومراعاة احتياجات المواطنين خلال أوقات الفطور والسحور.
وأشار إلى أهمية الجباية، بوصفها المسار الذي يؤمن استمرار قدرة
الدولة
على إدامة إنتاج الطاقة، مشدداً على ضرورة إنهاء بعض الممارسات السلبية في نصب المقاييس، ووجه بالتحقق من شبهات الفساد في هذا الجانب لبعض المناطق، وحالات الاستثناء غير القانونية لبعض المراكز التجارية والصناعية من عملية نصب المقاييس، وفقا للبيان.
كما جرت خلال الاجتماع مناقشة ملف الصيانة، وخطة وزارة الكهرباء في تنفيذ عمليات الصيانة للمحطات الكهربائية والوحدات التوليدية وخطوط النقل في عموم العراق، والتخصيصات المالية المرصودة لها، وضرورة استكمال الصيانة قبل موسم ذروة الطلب.
وجرى بحث – وفقا للبيان - سير تجهيز وقود زيت الغاز لمحطات الكهرباء والكميات المطلوبة للتجهيز، وآليات توفيره، وكل التفاصيل الفنية المتعلقة بالنقل، من أجل الحفاظ على استقرار إمداد الطاقة الكهربائية للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المنصات العائمة وآليات التنفيذ والسّعات المتاحة، وكمية الطاقة الكهربائية التي ستوفرها.
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