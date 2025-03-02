نائب عن العزم يهاجم وزير الصناعة: 50 بالمئة من المصانع متوقفة

نيوز –

هاجم النائب عن العزم القيسي، اليوم الاحد، وزارة الصناعة، فيما أشار الى ان 50 بالمئة من المصانع متوقفة.

وقال القيسي في بيان ورد لـ نيوز، "منذ أكثر من ثلاث سنوات، تُعاني وزارة الصناعة من عجز كبير في حل مشكلة المصانع المتوقفة، حيث تشير التقارير إلى توقف أكثر من 50% من المصانع، مما أدى إلى اعتماد البلاد على الاستيراد حتى في أبسط المنتجات".

وأضاف "رغم هذا التدهور، فإن كل ما فعلته الوزارة هو منح عقود المشاركة وتوزيع الأراضي للاستثمار، دون أي حلول فعلية تعيد المصانع إلى العمل وتوفر فرص العمل لشبابنا العاطل"، محملا "وزارة الصناعة ووزيرها المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع".