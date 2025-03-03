السامرائي يشدد على خلق بيئة تشريعية لتعزيز دور المرأة بالعمل السياسي والاجتماعي

وذكر في بيان ورد لـ نيوز، أنه "رئيس العزم السامرائي، زار النائبة عن نهال الشمري في حي اليرموك، يرافقه عدد من أعضاء مجلس محافظة بغداد، بينهم عمار القيسي، وعلي المشهداني، ومثنى العزاوي، حيث جرى التباحث في الملفات المتعلقة بدور في العملية السياسية، وضرورة دعم الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات".وأكد السامرائي، خلال اللقاء، أن "تحالف العزم يسعى إلى تمكين الكفاءات الوطنية، وخلق بيئة تشريعية داعمة لتعزيز دور في العمل السياسي والاجتماعي"، مشددًا على "أهمية تكاتف الجهود داخل لتحقيق الأهداف الوطنية المنشودة".من جانبها، رحبت "الشمري بالسامرائي والوفد المرافق له، مشيدةً بهذه المبادرة التي تعكس حرص قيادة العزم على التواصل المباشر وتعزيز بين أعضاء لدعم المشاريع التي تصب في مصلحة المواطنين".وأشار البيان الى أن "اللقاء شهد حضوراً لعدد من الشيوخ والوجهاء والنخب المجتمعية، إضافة إلى ممثلين عن تنظيمات العزم الشبابية، الذين أكدوا أهمية دور في بناء المجتمع، وضرورة دعم الكفاءات الوطنية في مختلف المجالات".