قرار حكومي بشأن استثمار غابات نينوى

نيوز – محلي

اصدر محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء موضوع استثمار غابات .

وقال عضو مجلس محافظة محمد هريس لـ نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع اوعز بإلغاء موضوع استثمار غابات نينوى"، مبينا ان "استثمار الغابات في خط احمر".

وأضاف هريس، ان "هناك عدة قرارات ستصدر من مجلس بتحويل الغابات الى محمية طبيعية لا يمكن الاستثمار فيها"، مشيرا الى انه "لا يمكن ان يكون هناك استثمار تجاري او صناعي في غابات الموصل".