الملا ردا على هيبت الحلبوسي: تزوير الحقائق ديدن الصغار

رد القيادي في العزم حيدر الملا، على النائب هيبت الحلبوسي، معتبرا أن تزوير الحقائق ديدن الصغار.

وقال الملا في تغريدة على منصة "اكس"، هيبت لست في معرض الرد على افترائك وادعائك على العزم لاني احد الذين زاروا محافظة نينوى".

‏وأضاف "ولكني ادعوك ناصحا ان تهتم باهلك وناسك وان يكون لديكم مشروع حقيقي لخدمة المجتمع"، مردفا "اما (التزوير) للحقائق فهو ديدن الصغار وانت ابن حمولة وعشيرة محترمة لايليق بك ذلك".