"استحواذ على دوائر الدولة".. مجلس البصرة يشخّص ارتكاب المحافظ "سقطة قانونية"

وقال رئيس التخطيط في مجلس محافظة اياد عبيد المالكي في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الامر الإداري الصادر من محافظ لانهاء تكليف رئيس هيئة استثمار قرار تعسفي ودون أي سند قانوني ويتنافى مع القوانين النافذة، حيث يتعارض مع قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم وقانون الاستثمار".ودعا المالكي مجلس محافظة لاخذ دوره القانوني والرقابي كون الامر الإداري الصادر من محافظ هو من صلاحيات مجلس حصرا.وتابع المالكي: "نرفض الاستحواذ على دوائر بأسلوب انتقائي غير قانوني"، معتبرا انها "خطوة غير مدروسة تضر بمناخ الاستثمار".ويظهر قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، ان اعفاء أصحاب المناصب العليا في هو من صلاحية مجلس حصرا، كما ان تنصيبهم من صلاحياته أيضا وليس من صلاحية المحافظ.