رئيس الوزراء يفتتح ثلاثة مشاريع مختلفة

السومرية نيوز – سياسي

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ثلاثة مشاريع مختلفة".

وأضاف ان "هذه المشاريع هي:

1- مصنع الضواري للحديد والصلب، في ناحية سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين.

2- مصنع (هيدروجين) لصناعة أدوية الأمراض السرطانية في محافظة كربلاء المقدسة.

3- جسر الفتحة على نهر دجلة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك.