بينها العراق.. اربع دول تجتمع غدا في عمان

نيوز – محلي

ذكرت وسائل إعلامية، اليوم السبت، ان اربع دول بينها ستجتمع يوم غد في العاصمة الاردنية .

وذكرت رويترز في خبر تابعته نيوز، ان "اجتماعا عراقيا أردنيا رفيع المستوى سوف يعقد يوم غد في العاصمة عمّان". وأضافت ان "الاجتماع يهدف لمناقشة الأمني المشترك".

