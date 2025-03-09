أعداد الناخبين العراقيين في الانتخابات النيابية المقبلة (وثيقة)

وذكرت في وثيقة اطلعت عليها نيوز، أن "أكثر من 28 مليون ناخب سيشاركون في الانتخابات النيابية المقبلة".يذكر أن عدد الناخبين، الذين كان يحق لهم المشاركة في انتخابات 2021، بلغ 25 مليونا و139 ألفا و375، فيما كان عدد الناخبين في انتخابات عام 2018، هو 24 مليونا و352 ألفا و253 ناخبا.